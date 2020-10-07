Під Сумами на одному із підприємств стався викид аміаку

Інформації про масштаб аварії та рівень загрози поки що немає

Інформації про масштаб аварії та рівень загрози поки що немає

Фото: sumylike

Під Сумами поблизу селища Степанівка стався викид аміаку на одному із підприємств.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на директора департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександра Милаша, передає RegioNews.

Про характер аварії та рівень загрози для людей не повідомляють.

Як розповіла голова управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко, сталася розгерметизація залізничної цистерни.

Вона стверджує, що за інформацією від ДСНС, небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не було виявлено.

Зараз управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром працює на місці аварії, фахівці проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей", - повідомила Тищенко.

Також в Instsgram з’явилось відео із, ймовірно, моментом викиду.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.