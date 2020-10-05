На Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули
На місці події працюють рятувальники
На місці події працюють рятувальники
Мотодельтаплан упав на поле поблизу с. Перемога Баришівського району Київської області в понеділок увечері, внаслідок чого загинули дві людини.
Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), трагедія сталася о 18:14, пише RegioNews.
Здійснюється обстеження території. На місці події залучено 12 осіб і три одиниці техніки, з них від ДСНС 10 осіб особового складу та дві одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув.
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