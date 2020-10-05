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На Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули
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05 жовтня 2020, 20:30 2

На Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули

05 жовтня 2020, 20:30 2
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На місці події працюють рятувальники
На місці події працюють рятувальники
Фото з відкритих джерел
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Мотодельтаплан упав на поле поблизу с. Перемога Баришівського району Київської області в понеділок увечері, внаслідок чого загинули дві людини.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), трагедія сталася о 18:14, пише RegioNews.

Здійснюється обстеження території. На місці події залучено 12 осіб і три одиниці техніки, з них від ДСНС 10 осіб особового складу та дві одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув.

загиблі літак ДСНС аварія Київська область
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