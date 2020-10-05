На Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), трагедія сталася о 18:14, пише RegioNews.

Здійснюється обстеження території. На місці події залучено 12 осіб і три одиниці техніки, з них від ДСНС 10 осіб особового складу та дві одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.