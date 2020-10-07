Под Сумами на одном из предприятий произошел выброс аммиака

Информации о масштабе аварии и уровне угрозы пока нет

Информации о масштабе аварии и уровне угрозы пока нет

Фото: sumylike

Под Сумами вблизи поселка Степановка произошел выброс аммиака на одном из предприятий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александра Милаша, передает RegioNews.

О характере аварии и уровне угрозы для людей не сообщается.

Как рассказала глава управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, произошла разгерметизация железнодорожной цистерны.

Она утверждает, что по информации от ГСЧС, опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не было обнаружено.

Сейчас управление Госпродпотребслужбы совместно с областным лабораторным центром работает на месте аварии, специалисты проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей", - сообщила Тищенко.

Также в Instsgram появилось видео с, вероятно, моментом выброса.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.