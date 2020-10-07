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07 октября 2020, 18:03 5

Под Сумами на одном из предприятий произошел выброс аммиака

07 октября 2020, 18:03 5
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Информации о масштабе аварии и уровне угрозы пока нет
Информации о масштабе аварии и уровне угрозы пока нет
Фото: sumylike
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Под Сумами вблизи поселка Степановка произошел выброс аммиака на одном из предприятий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александра Милаша, передает RegioNews.

О характере аварии и уровне угрозы для людей не сообщается.

Как рассказала глава управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, произошла разгерметизация железнодорожной цистерны.

Она утверждает, что по информации от ГСЧС, опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не было обнаружено.

Сейчас управление Госпродпотребслужбы совместно с областным лабораторным центром работает на месте аварии, специалисты проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей", - сообщила Тищенко.

Также в Instsgram появилось видео с, вероятно, моментом выброса.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

станция авария Сумская область амиак выброс
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