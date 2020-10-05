Українські військові отримали модернізовані бойові танки "Булат"

Бойові танки відремонтували після прибуття із зони АТО

Бойові танки відремонтували після прибуття із зони АТО

Фото: "Укроборонпром"

Харківський завод імені В.О. Малишева відремонтував і модернізував чергову партію бойових машин "Булат", що надійшла з зони проведення Операції об’єднаних сил на сході держави.

Про це йдеться на сайті "Укроборонпрому", пише RegioNews.

Як повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас, фахівці усунули всі пошкодження бойових машин, а також провели їх модернізацію з заміною комплектуючих.

"Булати" пройшли ремонт і складання за повним технологічним циклом. У танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура, замінені деякі деталі", – зазначив директор підприємства.

Відновлені "Булати" "на відмінно" пройшли випробування у полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого фахівці проаналізували роботу танків, а також пройшли перевірку стрільбами, в ході яких протестовані потужність та точність гармати і кулемету бойових машин.

Після проходження модернізації танки стали більш сучасними з покращеною координацією зв’язку, приладами прицілювання та системою спостереження, додав Крилас.

Довідка: БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років фахівці ЗІМ відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні модернізованих БМ "Булат" з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Нагадаємо, 23 серпня президент відправив у ЗСУ нові танки та бронетранспортери.