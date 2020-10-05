Уряд затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з азартних ігор

Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері азартних ігор

Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері азартних ігор

Рixabay

У понеділок, 5 жовтня, Кабінет міністрів затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Дата конкурсу ще невідома.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує RegioNews.

Так, відповідно до частини п'ятої розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 липня 2020 #768 "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", буде проведено відбір кандидатів на зайняття зазначених посад.

"Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес.

Того ж дня Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу. 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.

28 липня закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському.

11 серпня документ про дозвіл легалізації азартних ігор в Україні підписав президент.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.