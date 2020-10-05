Зеленський сказав, коли в Україні почнуть надавати держпослуги в електронному вигляді

Це стосуватиметься всіх державних органів

Це стосуватиметься всіх державних органів

Офіс президента

Починаючи з 2021 року Україна почне входити в режим надання державних послуг в електронному вигляді — без використання паперу.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час конференції, присвяченій мобільному додатку "Дія", інформує RegioNews.

"Від мене є такий, знаєте, невеличкий спойлер — 2021 рік стане початком входження країни в режим paperless, тобто, ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і, що найголовніше, жодна державна установа більше не зможе вимагати від українців ніяких довідок, витягів або інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг", — сказав він.

За словами Зеленського створення цифрової держави — "це складний, важливий шлях".

"Він супроводжується опором і системи, і застарілим законодавством, скепсисом, іноді невір'ям. Але це пройшли всі сміливі, революційні проекти світу", — зазначив Зеленський.

Рік тому "Держава у смартфоні" була тільки мрією, а сьогодні мобільним додатком "Дія" користуються п'ять мільйонів громадян України.

"Це вже точно початок нової реальності: реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для кого? Для людей", — наголосив він.

Президент також додав, що цей шлях — "вже незворотній".

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету на 2020 рік.