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23 серпня 2020, 12:13 3

Президент до свята відправив у ЗСУ нові танки та бронетранспортери

23 серпня 2020, 12:13 3
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Приведення озброєння до стандартів НАТО є обов'язковим, запевняє Зеленський
Приведення озброєння до стандартів НАТО є обов'язковим, запевняє Зеленський
Фото: з відкритих джерел
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На церемонії підняття Державного прапора України президент Володимир Зеленський заявив, що до підрозділів Збройних сил України передадуть 132 зразки озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє RegioNews.

"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", - сказав президент.

З його слів, переоснащення війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО є для нас обов’язковим.

Нагадаємо, що в Україні 23 серпня щороку відзначають День Державного прапора. В цьому році святкування ознаменувалося ставленням у центрі столиці 90-метрового флагштока з "головним прапором країни".

військова техніка НАТО президент ЗСУ
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