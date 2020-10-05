Украинские военные получили модернизированные боевые танки "Булат"

Боевые танки отремонтировали после прибытия из зоны АТО

Боевые танки отремонтировали после прибытия из зоны АТО

Фото: "Укроборонпром"

Харьковский завод имени.А. Малышева отремонтировал и модернизировал очередную партию боевых машин "Булат", поступивших из зоны проведения Операции объединенных сил на востоке государства.

Об этом говорится на сайте "Укроборонпрому", пишет RegioNews.

Как сообщил генеральный директор завода Василий Крылас, специалисты устранили все повреждения боевых машин, а также провели их модернизацию с заменой комплектующих.

"Булат" прошли ремонт и сборка с полным технологическим циклом. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали", – отметил директор предприятия.

Восстановлены "Булаты" "на отлично" прошли испытания в полигонных условиях: совершили пробег на 100 километров, во время которого специалисты проанализировали работу танков, а также прошли проверку стрельбами, в ходе которых протестированы мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

После прохождения модернизации танки стали более современными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения, добавил Крилас.

Справка: БМ "Булат" – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет специалисты ЗИМ отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали украинской армии более полусотни модернизированных БМ "Булат" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Напомним, 23 августа президент отправил в ВСУ новые танки и бронетранспортеры.