Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Один осередок загоряння вже ліквідовано, гасіння іншого триває.

Також військові допомагають мешканцям Луганщині долати наслідки пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Зокрема у населеному пункті Воронове наші захисники допомагають місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

Нагадаємо, за попередню добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.