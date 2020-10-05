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Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
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05 жовтня 2020, 17:40

Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл

05 жовтня 2020, 17:40
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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми на Донеччині. Один осередок загоряння вже ліквідовано, гасіння іншого триває.

Також військові допомагають мешканцям Луганщині долати наслідки пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Зокрема у населеному пункті Воронове наші захисники допомагають місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, за попередню добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.

Донбас ООС обстріл пожежа військові штаб
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