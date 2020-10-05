С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
От начала текущих суток, 5 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом пишет RegioNews з ссылкой на штаб ООС.
Противник произвел один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил тушат пожары в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Один очаг возгорания уже ликвидирован, тушение другого продолжается.
Также военные помогают жителям Луганской преодолевать последствия пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. В частности в населенном пункте Вороново наши защитники помогают местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 5 октября 2020 г.
Напомним, за предыдущие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.