С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: Facebook

От начала текущих суток, 5 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNews з ссылкой на штаб ООС.

Противник произвел один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил тушат пожары в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Один очаг возгорания уже ликвидирован, тушение другого продолжается.

Также военные помогают жителям Луганской преодолевать последствия пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. В частности в населенном пункте Вороново наши защитники помогают местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

Напомним, за предыдущие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.