На Луганщині пожежники відстояли від вогню електропідстанцію та газопровід
Нині рятувальники борються з вогнем на околиці села Артема у напрямку смт. Петропавлівка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Станично-Луганська РДА, пише RegioNews.
Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема", - йдеться у повідомленні.
Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою.
Оперативна інформація щодо пожежі біля села Артема. Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та...Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Понеділок, 5 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, нову масштабну пожежу на Луганщині сьогодні зафіксували поблизу лінії розмежування. В результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.