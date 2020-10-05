На Луганщині пожежники відстояли від вогню електропідстанцію та газопровід

Електропідстанція поки залишається знеструмленою

Електропідстанція поки залишається знеструмленою

Фото: Facebook

Нині рятувальники борються з вогнем на околиці села Артема у напрямку смт. Петропавлівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Станично-Луганська РДА, пише RegioNews.

Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема", - йдеться у повідомленні.

Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою.

Оперативна інформація щодо пожежі біля села Артема. Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та... Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, нову масштабну пожежу на Луганщині сьогодні зафіксували поблизу лінії розмежування. В результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.