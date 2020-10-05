17:30  05 жовтня
Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
17:40  05 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 16:20 3

На Луганщині пожежники відстояли від вогню електропідстанцію та газопровід

05 жовтня 2020, 16:20 3
Читайте также на русском языке
Електропідстанція поки залишається знеструмленою
Електропідстанція поки залишається знеструмленою
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Нині рятувальники борються з вогнем на околиці села Артема у напрямку смт. Петропавлівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Станично-Луганська РДА, пише RegioNews.

Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема", - йдеться у повідомленні.

Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою.

Оперативна інформація щодо пожежі біля села Артема. Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та...

Опубліковано Станично-Луганська районна державна адміністрація Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, нову масштабну пожежу на Луганщині сьогодні зафіксували поблизу лінії розмежування. В результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.

газ пожежа Луганщина електрика рятувальники РДА Луганська область Станиця Луганська
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Луганській області через новий підпал детонують боєприпаси — РДА
05 жовтня 2020, 14:26
Внаслідок пожеж у Луганській області згоріли понад 500 будинків, – волонтер
05 жовтня 2020, 14:02
На Луганщині ліквідували сім осередків пожеж, один - локалізували
05 жовтня 2020, 12:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »