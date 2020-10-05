"Повна тиша" на Донбасі триває вже 2 місяці - Хомчак

Сторони в цілому дотримуються режиму припинення вогню

Сторони в цілому дотримуються режиму припинення вогню

Фото: mil.gov.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі триває уже 71 добу.

Про це він розповів під час селекторної наради в Офісі президента під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак детально доповів про ситуацію на фронті та зауважив, що на Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються”, - йдеться в повідомленні.

Також голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що ситуація з ліквідацією масштабних пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій та неможливість використання авіації.

Він додав, що рятувальники не допустили знищення вогнем складів боєприпасів.

Нагадаємо, на Донбасі зберігається ймовірність нових локальних боїв - Хомчак, вони можуть виникнути не зважаючи на перемир’я.