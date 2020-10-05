Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає

Бойових втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - наголошують у штабі.

Також зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж. Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове.

Окрім того, наші воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.