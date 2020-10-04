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На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
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04 октября 2020, 09:56 2

На Донбассе с начала суток наблюдается тишина

04 октября 2020, 09:56 2
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Огневых провокаций противника не зафиксировано
Огневых провокаций противника не зафиксировано
Фото: Facebook
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За прошедшие сутки, 3 октября, в зонах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из стрелкового оружия противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы разных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Военнослужащие Вооруженных Сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются. Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где в результате пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.

На протяжении прошлых суток ртяувальники также отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более чем 4 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 3 октября 2020 г.

Напомним, вчера на Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки.

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