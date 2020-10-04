На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
За прошедшие сутки, 3 октября, в зонах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, из стрелкового оружия противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы разных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
Военнослужащие Вооруженных Сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются. Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где в результате пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.
На протяжении прошлых суток ртяувальники также отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более чем 4 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 3 октября 2020 г.
Напомним, вчера на Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки.