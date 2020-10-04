На Донбассе с начала суток наблюдается тишина

Огневых провокаций противника не зафиксировано

Огневых провокаций противника не зафиксировано

Фото: Facebook

За прошедшие сутки, 3 октября, в зонах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из стрелкового оружия противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы разных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Военнослужащие Вооруженных Сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются. Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где в результате пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.

На протяжении прошлых суток ртяувальники также отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более чем 4 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Напомним, вчера на Донбассе боевики осуществили очередную провокацию вблизи Авдеевки.