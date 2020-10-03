Пожежі на Луганщині: кількість загиблих збільшилась до 10 людей

Знайшли рештки людей, що раніше вважалися зниклими безвісти

Знайшли рештки людей, що раніше вважалися зниклими безвісти

Фото: Facebook

В Луганській області на місці масштабних лісових пожеж виявлені останки трьох людей, які раніше вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загальна кількість загиблих збільшилась до 10 людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили у МВС.

Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, а саме огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлено у с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла (фрагменти тіла) людей, які значились як безвісно зниклі", - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що загиблими виявилися жінки 1964 року народження, 1947 та 1956 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб.

Раніше повідомлялось, в Луганській області пожежі локалізували, населені пункти захищені.