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Пожежі на Луганщині: вогонь охопив понад 20 тисяч гектарів, гасіння триває
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03 жовтня 2020, 10:46

Пожежі на Луганщині: вогонь охопив понад 20 тисяч гектарів, гасіння триває

03 жовтня 2020, 10:46
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В ході ліквідації пожеж виявлено тіла 7 осіб, ще 18 осіб - травмовано
В ході ліквідації пожеж виявлено тіла 7 осіб, ще 18 осіб - травмовано
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 3 жовтня у Луганській області триває гасіння 7 основних осередків пожежі. З них, один осередок вдалось локалізувати. Всього, вогонь пройшов понад 20 тисяч гектарів. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня на території Луганської області здійснено 123 скиди (396 тон води). З початку гасіння пожеж 183 скиди (646 тон води). В ході ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 7 осіб, травмовано 18 осіб. Вважаються зниклими безвісті 4 особи. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури ще уточнюється місцевими органами влади.

"Для гасіння залучено 2 тис. 296 чоловік та 216 одиниць техніки, з них від ДСНС 472 чоловіки особового складу та 122 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти МІ-8. Роботи проводяться у цілодобовому режимі. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі”, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в Луганській області пожежі локалізували, населені пункти захищені.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
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