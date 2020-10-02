Обмен пленными задерживается, потому что в ОРДЛО до сих пор не предоставили списки
Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен, а представителей Красного креста пока что не допустили на временно оккупированные территории.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время рабочей поездки в Черновицкую область, пишет RegioNews.
Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, и сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного Креста", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям, после чего обмен пленными может сдвинуть с мертвого места.
На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет приобщен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем это", - добавил президент.
Опубликовано Аллой Спрінчінат П'ятниця, 2 октября 2020 г.
Напомним, "ДНР" выдвинула властям Украины новые условия для следующего обмена пленными.