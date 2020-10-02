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Обмен пленными задерживается, потому что в ОРДЛО до сих пор не предоставили списки
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02 октября 2020, 19:08 5

Обмен пленными задерживается, потому что в ОРДЛО до сих пор не предоставили списки

02 октября 2020, 19:08 5
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Кроме того, обмена не будет, пока на временно оккупированную территорию не допустят представителей Красного креста
Кроме того, обмена не будет, пока на временно оккупированную территорию не допустят представителей Красного креста
Фото из открытых источников
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Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен, а представителей Красного креста пока что не допустили на временно оккупированные территории.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время рабочей поездки в Черновицкую область, пишет RegioNews.

Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, и сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного Креста", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям, после чего обмен пленными может сдвинуть с мертвого места.

На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет приобщен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем это", - добавил президент.

Напомним, "ДНР" выдвинула властям Украины новые условия для следующего обмена пленными.

ОРДЛО обмен пленных Владимир Зеленский пленные списки
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