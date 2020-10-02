В мери Борисполя балотується "розбійник", якого виганяв Зеленський

В минулому його засудили до 5 років за участь у квартирних крадіжках

В минулому його засудили до 5 років за участь у квартирних крадіжках

Фото: Facebook

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, який минулого року публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським, балотується на посаду мера Борисполя.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews. Відомо, що Годунок балотується від партії радикала Олега Ляшка, на сайті вказано, що у нього відсутня судимість. Як пише видання "Українська правда”, Святошинський районний суд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років за участь у квартирних крадіжках. Однак Годунок був звільнений від відбування покарання із випробувальним терміном на 3 роки. Згідно із законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання. Також выдомо, що на крісло мера Борисполя претендують 18 кандидатів. Серед них чинний міський голова Анатолій Федорчук та два його однофамільця. Нагадаємо, у липні 2019 року у Борисполі Володимир Зеленський, знайшовши інформацію про судимість Годунка, змусив його покинути офіційну зустріч зі словами "Вийди отсюда, розбійник!".

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