16:03  02 жовтня
Добкін поспілкувався з рідними Кернеса
11:23  02 жовтня
Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль
08:13  02 жовтня
Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 13:35 2

В мери Борисполя балотується "розбійник", якого виганяв Зеленський

02 жовтня 2020, 13:35 2
Читайте также на русском языке
В минулому його засудили до 5 років за участь у квартирних крадіжках
В минулому його засудили до 5 років за участь у квартирних крадіжках
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, який минулого року публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським, балотується на посаду мера Борисполя.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Відомо, що Годунок балотується від партії радикала Олега Ляшка, на сайті вказано, що у нього відсутня судимість.

Як пише видання "Українська правда”, Святошинський районний суд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років за участь у квартирних крадіжках.

Однак Годунок був звільнений від відбування покарання із випробувальним терміном на 3 роки. Згідно із законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання.

Також выдомо, що на крісло мера Борисполя претендують 18 кандидатів. Серед них чинний міський голова Анатолій Федорчук та два його однофамільця.

Нагадаємо, у липні 2019 року у Борисполі Володимир Зеленський, знайшовши інформацію про судимість Годунка, змусив його покинути офіційну зустріч зі словами "Вийди отсюда, розбійник!".

Володимир Зеленський Бориспіль Київська область Місцеві вибори розбійник
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У міськраді Харкова пояснили відсутність відеозвернень від Кернеса
02 жовтня 2020, 12:35
Місцеві вибори 2020: У ЦВК назвали найпроблемніше питання
02 жовтня 2020, 12:13
Від "Слуги народу” в міськраду Миколаєва балотується прихильник "ЛДНР"
02 жовтня 2020, 12:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »