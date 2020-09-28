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28 вересня 2020, 12:36 6

Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021

28 вересня 2020, 12:36 6
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Верховна Рада 20 жовтня має розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній строк, коли ВР має схвалити бюджет за основу.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

"Треба врахувати, щоб 20 жовтня у нас було пленарне засідання, бо це крайній строк, коли Верховна Рада може розглянути бюджет", - сказав Разумков.

Він додав, що 1 жовтня - це останній термін, коли можна подавати свої правки та пропозиції до бюджету.

Раніше Разумков заявляв, що процес ухвалення державного бюджету на наступний рік буде дуже непростий

Відомо, що 14 вересня Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Коментуючи проєкт Держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.

закон спікер бюджет Верховна Рада парламент
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