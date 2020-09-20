Разумков прогнозує складний процес ухвалення держбюджету
Процес ухвалення державного бюджету на наступний рік буде дуже непростий. Вже сьогодні проєкт фінансового документа зазнає критики.
Як повідомляє RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Бюджет не простий, бюджетний процес буде дуже непростий. Це було лише представлення бюджету. Тобто зараз Верховна Рада його взяла на опрацювання, і зараз він лише потрапив до бюджетного комітету. Будуть долучатись всі народні депутати, профільний комітет, інші комітети Верховної Ради будуть вносити свої пропозиції, ініціативи до змін до цього законопроєкту. А далі будемо виходити з того, що ми побачимо при першому читанні цього законопроєкту", - сказав він.
За словами спікера, сьогодні на адресу проєкту держбюджету лунає багато критики і навіть два міністри не голосували за документ.
"Якщо говорити по цифрах, не простий буде бюджет, станом на сьогодні це відчувають всі, і народні депутати всіх фракцій, і, я впевнений, це розуміють і в Кабінеті міністрів. Тому що видаткова частина - це 1 350 млрд, а дохідна частина - 1 071 млрд", - зазначив Разумков.
Спікер ВР зауважив, що процес опрацювання бюджету буде важким.
"І ще не враховані ті пропозиції, які надходять від народних депутатів", - наголосив він.
Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.
Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.