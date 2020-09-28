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Стало известно, когда Рада должна вынести на голосование Госбюджет-2021
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28 сентября 2020, 12:36 3

Стало известно, когда Рада должна вынести на голосование Госбюджет-2021

28 сентября 2020, 12:36 3
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Верховная Рада 20 октября рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда ВР должна принять бюджет за основу.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает RegioNews.

"Надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада может рассмотреть бюджет", - сказал Разумков.

Он добавил, что 1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения к бюджету.

Ранее Разумков заявлял, что процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой

Известно, что 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

Комментируя проект Госбюджета-2021, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

закон спикер бюджет Верховная Рада парламент
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