На Буковині прикордонники блокували контрабанду сигарет на 1,5 млн грн
Прикордонники Чернівецького загону в межах Путильського та Вижницького районів вилучили понад 32 тисячі пачок сигарет.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.
Зокрема, 24 вересня в межах відділів "Фальків” та "Селятин” прикордонники виявили місце накопичення та автомобіль із безакцизними тютюновими виробами.
У першому випадку, на ділянці відділу "Фальків", групою реагування під час пошукових заходів виявлено за 500 метрів від кордону з Румунією сховок з тютюновими виробами. У пакунках, прихованих під гіллям дерев, знаходилися ящики з сигаретами у кількості 17 500 пачок”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, група реагування відділу "Селятин” на одній із доріг зупинили позашляховик, в салоні якого правоохоронці виявили ящики з 15 тисячами пачок сигарет.
Сигарети вилучено, їх буде передано відповідним органам. За попередньою оцінкою, в обох випадках сума контрабанди склала близько 1,5 мільйона гривень”, - повідомили в прикордонній службі.
Нагадаємо, на Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень.