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25 вересня 2020, 13:11 10

На Буковині прикордонники блокували контрабанду сигарет на 1,5 млн грн

25 вересня 2020, 13:11 10
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Біля кордону виявили сховок і позашляховик з сигаретами
Біля кордону виявили сховок і позашляховик з сигаретами
Фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники Чернівецького загону в межах Путильського та Вижницького районів вилучили понад 32 тисячі пачок сигарет.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Зокрема, 24 вересня в межах відділів "Фальків” та "Селятин” прикордонники виявили місце накопичення та автомобіль із безакцизними тютюновими виробами.

У першому випадку, на ділянці відділу "Фальків", групою реагування під час пошукових заходів виявлено за 500 метрів від кордону з Румунією сховок з тютюновими виробами. У пакунках, прихованих під гіллям дерев, знаходилися ящики з сигаретами у кількості 17 500 пачок”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, група реагування відділу "Селятин” на одній із доріг зупинили позашляховик, в салоні якого правоохоронці виявили ящики з 15 тисячами пачок сигарет.

Сигарети вилучено, їх буде передано відповідним органам. За попередньою оцінкою, в обох випадках сума контрабанди склала близько 1,5 мільйона гривень”, - повідомили в прикордонній службі.

Нагадаємо, на Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень.

Чернівці прикордонники кордон затримання контрабанда сигарети
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