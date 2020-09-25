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25 вересня 2020, 13:52 15

Поліція візьме на облік українських користувачів "ВКонтакте"

25 вересня 2020, 13:52 15
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Правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій соцмережі
Правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій соцмережі
Фото: flickr
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Українських користувачів соціальної мережі "ВКонтакте", які поширюють російський контент, візьмуть на облік поліції.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-конференції "Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки", передає RegioNews.

Данілов нагадав, що згідно з українським законодавством, "ВКонтакте" не має права працювати на території України.

Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено", - зазначив Данілов.

Він додав, що українські користувачі мають розуміти всю відповідальність.

Зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами", - заявив Данілов.

Нагадаємо, в 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. У документі йшлося про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", "Яндекса", до сервісів "Mail.ru" і "Мейл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", до антивірусним компаніям "Лабораторія Касперського" і DrWeb і деяким іншим. Доступ заблокували на три роки.

15 травня президент Зеленський продовжив заборону на російські соцмережі "Вконтакте" і "Однокласники".

РНБО поліція Олексій Данилов заборона вконтакті
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