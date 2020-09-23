На Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень

Вони не відображали у бухгалтерському обліку привласнення кольорових та чорних металів

Вони не відображали у бухгалтерському обліку привласнення кольорових та чорних металів

Фото: СБУ

На Львівщині Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", що входить до структури "Укрзалізниці", на заволодінні майном підприємства. Зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність заводу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовці ремонтного підприємства розробили схему привласнення брухту кольорових та чорних металів, який накопичувався у результаті господарської діяльності та не відображався у бухгалтерському обліку", - йдеться у повідомленні.

За фіктивними документами металобрухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу. Насправді брухт кольорових та чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних структур для реалізації. Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень.

На підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства.

Наразі колишнім та чинним керівникам підприємства повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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