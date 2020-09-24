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24 вересня 2020, 17:41 36

У Києві біля Олімпійського коледжу сталися сутички з поліцією

24 вересня 2020, 17:41 36
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Фото: Facebook
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У Києві на території Олімпійського коледжу відбулися сутички з поліцією, в результаті інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Відомо, що на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного виникла конфліктна ситуація під час візиту ліквідаційної комісії.

Раніше студенти заявляли про спроби незаконного захоплення коледжу та про спробу виселити їх на вулицю. Вони також виступали проти приєднання закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Представники Міноствіти прийшли сьогодні до коледжу, однак учні намагалися викинути їх у сміттєвий бак. Поліцейські втрутилися в ситуацію, в результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і правоохоронці.

Зараз обидві сторони конфлікту запрошені до управління поліції для дачі пояснень. За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, в Одесі затримали бандитів, які силою забрали у мешканця Кропивницького майже мільйон доларів.

Київ спорт зіткнення поліція затримання
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