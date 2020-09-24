Поліцейські затримали злочинну банду, яка викрадала елітні автомобілі

Зловмисники "працювали” у столиці та ще кількох регіонах

Зловмисники "працювали” у столиці та ще кількох регіонах

Фото: flickr

Вчора, 23 вересня працівники Нацполіції затримали організовану злочинну групу, яка упродовж кількох років займалася викраденням автомобілів елітних марок.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає RegioNews.

Група, яка працювала багато років, періодично притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння й знову поверталася до своєї злочинної діяльності", - повідомили в поліції.

До складу банди входили організатор – 29-річний мешканець Київської області, ще один співорганізатор та чотири виконавці.

Вони здійснювали викрадення на території Києва, а також у Київській, Житомирській, Тернопільській та інших областях.

"Спеціалізувалися" на викраденні таких марок авто, як "Bmw", "Toyota", "Acura", "Mazda", "Kia", "Honda", "Hyundai". Своїми протиправними діями порушники завдали потерпілим збитків на майже 8 мільйонів гривень", - уточнили правоохоронці.

Під час проведення обшуків була виявлена велика кількість спецтехніки для відмикання та угону транспортного засобу, спецзасоби зв’язку.

Нагадаємо, во Львове разоблачили конвертцентр, через который украли 90 миллионов гривен.