Кличко закрив останнє засідання Київради 8-го скликання
Мер Києва Віталій Кличко провів останнє засідання Київської міської ради 8-го скликання.
Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.
Він подякував депутатам за роботу і нагадав, що конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою.
Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою" - сказав Кличко.
Кличко також повідомив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання и 131 пленарний день.
Загалом депутати розглянули і ухвалили майже 10 тисяч рішень і провели в залі засідань понад 1000 годин.
Нагадаємо, на крісло мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів, всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером.