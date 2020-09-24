Кличко закрив останнє засідання Київради 8-го скликання

Загалом депутати розглянули і ухвалили майже 10 тисяч рішень

Загалом депутати розглянули і ухвалили майже 10 тисяч рішень

Фото: flickr

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Він подякував депутатам за роботу і нагадав, що конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою.

Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою" - сказав Кличко.

Кличко також повідомив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання и 131 пленарний день.

Загалом депутати розглянули і ухвалили майже 10 тисяч рішень і провели в залі засідань понад 1000 годин.

Нагадаємо, на крісло мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів, всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером.