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На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
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24 вересня 2020, 18:14 2

На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано

24 вересня 2020, 18:14 2
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Втрат серед особового складу немає
Втрат серед особового складу немає
Фото: Facebook
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Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, добою раніше в районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці.

Донбас ООС мінування штаб ДСНС ремонт
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