На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають.
Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 вересня 2020 р.
Нагадаємо, добою раніше в районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці.