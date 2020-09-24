На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано

Втрат серед особового складу немає

Втрат серед особового складу немає

Фото: Facebook

Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці.