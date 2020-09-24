Генасамблея ООН: Зеленський виступив із заявами щодо Криму та Донбасу

На думку президента, ООН не ефективно протидіє загрозам

На думку президента, ООН не ефективно протидіє загрозам

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Так, на думку глави держави, ООН нині схожа на програмне забезпечення, яке не завжди ефективно протидіє "вірусам" та "багам". Також є необхідність змінити статут та механізми ООН 1945 року, які, на його думку, працюють не до кінця.

Я кажу про це як глава держави, у якої у 21-му столітті Росія анексувала Крим, держави, яка вже сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі”, – зазначив Зеленський.

Окрім того, Зеленський назвав в ООН наступні кроки для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Наступними кроками на цьому шляху мають стати виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і врешті-решт відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, – заявив він.

Також президент анонсував внесення на розгляд Генасамблеї ООН оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Резолюцію внесуть до кінця 2020 року.

Я закликаю підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополі (Україна)”, яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року”, – наголосив Зеленський.

Голова держави також запросив країни ООН долучитися до стратегії з деокупації Криму, яка, зокрема, передбачає створення нового міжнародного майданчику для обговорення цього питання.

Раніше повідомлялось, що Зеленський заявив, що Україна прагне повної інтеграції до Європейського Союзу і хоче отримати чітко сформульовану перспективу членства.