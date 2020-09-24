Фокін вибачився за слова про "повстанців" на Донбасі

За його словами, правильно було б сказати "бойовики"

За його словами, правильно було б сказати "бойовики"

Фото: Facebook

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вибачився за те, що в нещодавньому інтерв'ю назвав окупантів на Донбасі “повстанцями”.

Про повідомляє НВ із посиланням на Офіс президента, передає RegioNews.

Говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на україно-російському кордоні аби унеможливити постачання допомоги, в першу чергу військової, з території Російської Федерації, я необачно вжив термін "повстанці". Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова”, - заявив Фокін.

Він висловив жаль, що його обмовка викликала такий значний резонанс, і зазначив, що це слово використовувалося попереднім президентом України в Цюріхському університеті в січні 2015 року.

Я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україну повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронній контактній групі”, - підсумував Фокін.

Нагадаємо, раніше Фокін заявив, що хоче створити в ОРДЛО тимчасовий уряд і назвав терористів на Донбасі "повстанцями”.