16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 18:39

У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці

23 вересня 2020, 18:39
Читайте также на русском языке
У них осколкові поранення середньої важкості
У них осколкові поранення середньої важкості
Читайте также
на русском языке

У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Військовим надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні від початку доби на Донбасі зафіксовані польоти двох ворожих безпілотників .

Донбас ООС вибух військові штаб поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Від початку доби на Донбасі зафіксовані польоти двох ворожих безпілотників
23 вересня 2020, 18:34
На осінній призов в армію витратять понад 65 мільйонів гривень
23 вересня 2020, 15:31
В ТКГ роз'яснили ідею Фокіна про "міжнародний уряд" на Донбасі
23 вересня 2020, 10:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »