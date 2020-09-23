У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці

У них осколкові поранення середньої важкості

У них осколкові поранення середньої важкості

У районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Військовим надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні від початку доби на Донбасі зафіксовані польоти двох ворожих безпілотників .