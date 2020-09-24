Кабмін роз'яснив, як отримати гроші за зруйноване житло на Донбасі
У Держбюджеті-2020 на такі витрати передбачено 20 млн гривень
У Держбюджеті-2020 на такі витрати передбачено 20 млн гривень
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати матеріальну компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.
Порядком передбачено, що грошова компенсація буде надаватися потерпілим, які є власниками житла на контрольованій Україною території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014.
Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ