Кабмін роз'яснив, як отримати гроші за зруйноване житло на Донбасі

У Держбюджеті-2020 на такі витрати передбачено 20 млн гривень

У Держбюджеті-2020 на такі витрати передбачено 20 млн гривень

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати матеріальну компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

Порядком передбачено, що грошова компенсація буде надаватися потерпілим, які є власниками житла на контрольованій Україною території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло.