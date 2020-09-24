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24 вересня 2020, 11:46 5

Кабмін роз'яснив, як отримати гроші за зруйноване житло на Донбасі

24 вересня 2020, 11:46 5
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати матеріальну компенсацію за зруйноване житло на Донбасі. Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

Порядком передбачено, що грошова компенсація буде надаватися потерпілим, які є власниками житла на контрольованій Україною території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло.

Кабмін Донбас Луганщина компенсація Донецьк Будинок
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