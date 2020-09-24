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На Донбассе с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано
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24 сентября 2020, 18:14 1

На Донбассе с начала суток нарушений режима тишины не зафиксировано

24 сентября 2020, 18:14 1
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Потерь среди личного состава нет
Потерь среди личного состава нет
Фото: Facebook
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В течение текущих суток, 24 сентября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 7 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 11 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 67 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, сутками ранее в районе Песков двое военных подорвались на взрывчатке.

Донбасс ООС минирование штаб ГСЧС ремонт
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