На крісло мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером

Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.

Так, в якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:

Діана Гранцева (самовисуванка);

Євген Ніколенко (від партії "Голос");

Володимир Цикалевич (від партії "Екологічна альтернатива");

Андрій Краснощок (від партії "Батьківщина").

Раніше кандидатами в мери були зареєстровані Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського"), Михайло Поживанов ("Радикальна партія"), Ірина Верещук ("Слуга народу") і Віталій Кличко ("УДАР").

Нагадаємо, сьогодні останній день подачі документів на реєстрацію кандидатів у міські та селищні голови, а також депутатів рад усіх рівнів.