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24 вересня 2020, 11:06 10

На крісло мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

24 вересня 2020, 11:06 10
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Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером
Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером
Фото: з відкритих джерел
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Київська територіальна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови.

Як передає RegioNews, про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.

Так, в якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:

  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Євген Ніколенко (від партії "Голос");
  • Володимир Цикалевич (від партії "Екологічна альтернатива");
  • Андрій Краснощок (від партії "Батьківщина").

Раніше кандидатами в мери були зареєстровані Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського"), Михайло Поживанов ("Радикальна партія"), Ірина Верещук ("Слуга народу") і Віталій Кличко ("УДАР").

Нагадаємо, сьогодні останній день подачі документів на реєстрацію кандидатів у міські та селищні голови, а також депутатів рад усіх рівнів.

вибори мер Київ політика партія ЦВК
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