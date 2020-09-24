На крісло мера Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів
Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером
Всього зареєстровано 8 бажаючих стати мером
Київська територіальна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду київського міського голови.
Як передає RegioNews, про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.
Так, в якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Євген Ніколенко (від партії "Голос");
- Володимир Цикалевич (від партії "Екологічна альтернатива");
- Андрій Краснощок (від партії "Батьківщина").
Раніше кандидатами в мери були зареєстровані Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського"), Михайло Поживанов ("Радикальна партія"), Ірина Верещук ("Слуга народу") і Віталій Кличко ("УДАР").
Нагадаємо, сьогодні останній день подачі документів на реєстрацію кандидатів у міські та селищні голови, а також депутатів рад усіх рівнів.
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