Слідчого управління СБУ в Донецькій та Луганській областях підозрюють у вимаганні $30 тисяч

Прокуратура клопоче перед судом про арешт підозрюваного та його відсторонення від посади

Прокуратура клопоче перед судом про арешт підозрюваного та його відсторонення від посади

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні $30 тисяч неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.





До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

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