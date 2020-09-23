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23 вересня 2020, 17:00

Слідчого управління СБУ в Донецькій та Луганській областях підозрюють у вимаганні $30 тисяч

23 вересня 2020, 17:00
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Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні $30 тисяч неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.



До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками.

Офіс генпрокурора хабар СБУ прокуратура Донецька область Луганська область
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