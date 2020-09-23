Слідчого управління СБУ в Донецькій та Луганській областях підозрюють у вимаганні $30 тисяч
Прокуратура клопоче перед судом про арешт підозрюваного та його відсторонення від посади
Прокуратура клопоче перед судом про арешт підозрюваного та його відсторонення від посади
Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні $30 тисяч неправомірної вигоди.
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, упродовж лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.
До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
Нагадаємо, сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками.
На Луганщині виявили схрон з артснарядамиВсі новини »
23 вересня 2020, 16:49Силовики прикрили схему ухиляння від сплати податків на 260 млн грн
23 вересня 2020, 14:36На Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень
23 вересня 2020, 11:04
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині