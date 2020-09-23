16:11  23 сентября
Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет
17:48  23 сентября
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко
17:52  23 сентября
Глава админсуда Харькова, которую поймали на взятке, ушла на больничный
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 17:00

Следователя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях подозревают в вымогательстве $30 тысяч

23 сентября 2020, 17:00
Читайте також українською мовою
Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности
Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности
Читайте також
українською мовою

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора сообщила о подозрении следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в вымогательстве $30 тысяч неправомерной выгоды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 года следователь потребовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного правонарушения, содействие в заключении соглашения о признании виновности и возврат изъятого имущества.



В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Напомним, сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.

Офис генпрокурора взятка СБУ прокуратура Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Луганщине выявили схрон с артснарядами
23 сентября 2020, 16:49
Силовики прикрыли схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн
23 сентября 2020, 14:36
На Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен
23 сентября 2020, 11:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »