Следователя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях подозревают в вымогательстве $30 тысяч

Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности

Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора сообщила о подозрении следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в вымогательстве $30 тысяч неправомерной выгоды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 года следователь потребовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного правонарушения, содействие в заключении соглашения о признании виновности и возврат изъятого имущества.





В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Напомним, сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.