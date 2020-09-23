Следователя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях подозревают в вымогательстве $30 тысяч
Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности
Прокуратура ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и его отстранение от должности
Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора сообщила о подозрении следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в вымогательстве $30 тысяч неправомерной выгоды.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 года следователь потребовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного правонарушения, содействие в заключении соглашения о признании виновности и возврат изъятого имущества.
В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
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