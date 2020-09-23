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23 вересня 2020, 15:34 4

Сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками

23 вересня 2020, 15:34 4
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Зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції
Зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції
Рixabay
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Правоохоронці зафіксували несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба МВС України в Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції.

За інформацією "Суспільного", на сайті Нацполіції Львівщини хакери опублікували інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні, а на вебресурсі відомства в Херсонській області зловмисники написали, що місцеві правоохоронці нібито з’ясовують обставини загибелі американських військових радників. Нацполіція спростувала обидві "новини".

Крім того, про хакерську атаку на сайт повідомили в поліції Рівненської та Миколаївської областей. Наразі сайт Національної поліції України тимчасово відключений.

Правоохоронці заявили, що всі новини тимчасово публікуватимуться в соцмережах поліції. Спеціалісти Нацполіції працюють над усуненням несправностей.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна.

Україна поліція хакери Нацполіція сайт
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