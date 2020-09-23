Сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками

Зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції

Зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції

Рixabay

Про це повідомила пресслужба МВС України в Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники поширили недостовірну інформацію на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції.

За інформацією "Суспільного", на сайті Нацполіції Львівщини хакери опублікували інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні, а на вебресурсі відомства в Херсонській області зловмисники написали, що місцеві правоохоронці нібито з’ясовують обставини загибелі американських військових радників. Нацполіція спростувала обидві "новини".

Крім того, про хакерську атаку на сайт повідомили в поліції Рівненської та Миколаївської областей. Наразі сайт Національної поліції України тимчасово відключений.

Правоохоронці заявили, що всі новини тимчасово публікуватимуться в соцмережах поліції. Спеціалісти Нацполіції працюють над усуненням несправностей.

Нагадаємо, нещодавно українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна.