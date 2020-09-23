На Луганщині виявили схрон з артснарядами

Вилучені снаряди знешкоджено

Вилучені снаряди знешкоджено

У межах протидії незаконному обігу зброї та засобів ураження співробітники Служби безпеки України виявили у Старобільському районі Луганщини схрон із артилерійськими снарядами.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Схованка була облаштована на околиці села Тернове на невеликій глибині у безпосередній близькості від житлових будинків.

За оперативною інформацією, снаряди незаконно вивезено із місць ведення бойових дій у Новоайдарському районі у 2014 році, зокрема після російських обстрілів позицій ЗСУ біля села Побєда.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм із загальною вагою тротилу 136 кілограмів. За попередніми даними, тротил зловмисники планували реалізувати місцевим кримінальним колам.

Нагадаємо, на Луганщині директора заводу підозрюють у сплаті "податків" бойовикам.