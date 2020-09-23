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23 вересня 2020, 14:36 6

Силовики прикрили схему ухиляння від сплати податків на 260 млн грн

23 вересня 2020, 14:36 6
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Зловмисники проводили операції із фіктивними фірмами
Зловмисники проводили операції із фіктивними фірмами
Фото: ОГП
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Правоохоронці розслідують масштабну схему ухиляння від сплати податків на понад 260 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, службові особи ряду великих суб’єктів господарювання купували сільгосппродукцію за готівкові кошти у приватних підприємців.

Після цього, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції паперово оформлювались з підприємствами з ознаками фіктивності”, - йдеться в повідомленні.

В результаті цієї схеми упродовж 2018-2019 років був незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість у більш ніж 260 млн грн. Згодом ці кошти було переведено в готівкову форму.

Правоохоронці провели обшуки в офісах підприємств і вилучили печатки, документи і готівкові кошти у сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії в рамках відкритої кримінальної справи.

Нагадаємо, на Львівщині посадовці привласнили 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень, вони не відображали у бухгалтерському обліку привласнення кольорових та чорних металів.

Офіс генпрокурора обшуки гроші затримання шахраї корупція
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