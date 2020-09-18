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18 вересня 2020, 15:50 9

Місцеві вибори: поліцейських відправлять на спеціальні навчальні курси

18 вересня 2020, 15:50 9
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Правоохоронців будуть вчити реагувати на порушення під час виборів
Правоохоронців будуть вчити реагувати на порушення під час виборів
Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 17 вересня, в Ситуаційному центрі Національної поліції презентували навчальну платформу для правоохоронців "Виборчі правопорушення – як ідентифікувати та як реагувати".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Дистанційний онлайн-курс розробила Громадянська мережа "ОПОРА” спільно зі співробітниками Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Під час курсу поліцейські отримають доступ до актуальної бази знань і фахової експертизи та ознайомляться з основними аспектами виявлення і реагування на правопорушення, пов’язані з виборчим процесом”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що курс складається із чотирьох модулів, кожен з яких поділений на тематичні блоки. У них розміщені відеопрезентації, лекції та додаткові навчальні матеріали.

Кожен поліцейський, який буде залучатися до забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборчої кампанії, пройде цей навчальний курс”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, ОПОРА пропонує мерам великих міст підписати Кодекс поведінки. Приводом до цього стала політична діяльність мера Одеси Геннадія Труханова.

порушення поліція навчання Місцеві вибори ОПОРА
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