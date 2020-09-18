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18 сентября 2020, 16:59 28

На трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, есть пострадавшие

18 сентября 2020, 16:59 28
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На месте аварии образовалась большая пробка
На месте аварии образовалась большая пробка
Фото: Нацполиция
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В пятницу, 18 сентября, на трассе Киев-Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Белой Церкви, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на повороте возле села Хлепча Васильковского района произошло столкновение между двумя фурами и микроавтобусом.

Один из грузовиков в результате столкновения получил серьезные повреждения, по дороге разбросаны мешки с мукой.

Сейчас на месте работают полицейские, сотрудники ГСЧС и скорой помощи. В результате аварии один человек погиб.

Патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия. В направлении Киева две полосы движения перекрыты, образовалась большая пробка.

Напомним, на Николаевщине в ДТП сгорели две фуры, есть погибшие. Машины загорелись из-за столкновения.

ДТП патрульная полиция полиция скорая помощь авария Киевская область
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