На Сумщині викрили групу наркодилерів: постачали психотропні речовини в колонію

Організував "бізнес" так званий "смотрящий" за виправною колонією

Організував "бізнес" так званий "смотрящий" за виправною колонією

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність угруповання, яке налагодило канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови. Наразі всі зловмисники затримані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Організував постачання наркотиків до держустанови 27-ми річний кримінальний "авторитет", який відбуває покарання у виправній колонії. Залучив до діяльності чотирьох місцевих мешканців, які раніше також перебували у стінах колонії", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники доставляли метадон та канабіс на територію спецустанови шляхом "перекидання" через огорожу. Там "товар" перехоплювали засуджені, а гроші за нього сплачували "смотрящому". Кожний член угруповання відповідав за свою "лінію" роботи.

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників під час чергової спроби доставити наркотиків до виправної установи.

За місцями проживання затриманих та на території колонії провели обшуки, під час яких виявили та вилучили наркотики різних форм і походження та інші докази причетності фігурантів до протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення усім учасникам організованої групи про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.