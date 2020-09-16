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16 вересня 2020, 11:49 1

На Миколаївщині в ДТП згоріли дві вантажівки, є загиблі

16 вересня 2020, 11:49 1
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Машини загорілися через зіткнення
Машини загорілися через зіткнення
ДСНС
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У Миколаївській області на автодорозі "Благовіщенське-Миколаїв" дві людини загинули в результаті масштабного ДТП, яке сталося минулої ночі.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління ДСНС, передає RegioNews.

Наголошується, що на вулиці Самосенко в селі Новоєгорівка Вознесенського району зіткнулися, а потім спалахнули дві вантажівки.

За даними рятувальників зіткнення вантажівок сталася близько 02:15.

"В результаті ДТП другий автомобіль перекинувся, кабіни обох транспортних засобів загорілися. Постраждалий водій MAN TGA самостійно вибрався з машини до приїзду спецслужб, госпіталізації не потребував. Тіла двох загиблих чоловічої статі (водія та пасажира) співробітники ДСНС деблокували після гасіння", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює особи загиблих. За фактом смертельного ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Нагадаємо, що в ніч на 5 вересня на Миколаївщині також зіткнулися дві фури.

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