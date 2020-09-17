На Київщині горить військовий полігон

Пожежу не можуть загасити від обіду

Пожежу не можуть загасити від обіду

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

17 вересня о 14.00 у лісі на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа, яка триває досі.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку сухопутних військ ЗСУ. На даний час до гасіння залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники. Всього до ліквідування розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки. Мешканців сусіднього військового містечка просять зберігати спокій та залишатися вдома. ПОЖЕЖА НА ПОЛІГОНІ! 17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько... Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Четвер, 17 вересня 2020 р. Нагадаємо, стали відомі подробиці сьогоднішнього вибуху в кафе в центрі Києва.

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