На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових

Усі вони перебувають у лікарнях, їхній стан задовільний

Усі вони перебувають у лікарнях, їхній стан задовільний

Фото з відкритих джерел

Крім того, в зоні ООС зафіксовано несанкціонований проліт ворожого безпілотника.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин.

Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.

Крім того, у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу "МЕВІК" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 8 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 8 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 46 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за попередню добу, 14 вересня, збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню.