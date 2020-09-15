ЦИК заговорила о возможности проведения выборов на Донбассе весной 2021 года
Весной могут состояться местные выборы на тех территориальных общинах Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
О возможности выборов глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине.
Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:
Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - считает глава ЦИК.
Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.
Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.
Напомним, фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах на Донбассе.