ЦИК заговорила о возможности проведения выборов на Донбассе весной 2021 года

Речь идет о территориях, на которых выборы осенью 2020-го не состоятся

Речь идет о территориях, на которых выборы осенью 2020-го не состоятся

Фото: liga.net

Весной могут состояться местные выборы на тех территориальных общинах Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

О возможности выборов глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине.

Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:

Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - считает глава ЦИК.

Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.

Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.

Напомним, фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах на Донбассе.