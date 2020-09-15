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15 сентября 2020, 19:48 4

ЦИК заговорила о возможности проведения выборов на Донбассе весной 2021 года

15 сентября 2020, 19:48 4
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Речь идет о территориях, на которых выборы осенью 2020-го не состоятся
Речь идет о территориях, на которых выборы осенью 2020-го не состоятся
Фото: liga.net
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Весной могут состояться местные выборы на тех территориальных общинах Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

О возможности выборов глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине.

Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:

Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - считает глава ЦИК.

Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.

Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.

Напомним, фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах на Донбассе.

ЦИК выборы Донбасс Донецкая область Луганская область
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