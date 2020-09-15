ОБСЄ зафіксувала низку порушень з боку окупантів
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано низку порушень із боку російсько-окупаційних військ.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, 11 вересня на Донеччині, у населеному пункті Зайцеве, вперше зафіксовано 40-метрову траншею, що починається з подвір’я приватного цивільного будинку та проходить у північно-західному напрямку, а поблизу Лозового відмічено укріплення наявної позиції.
12 вересня поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальна моніторингова місія задокументувала нову траншею (завдовжки 5 метрів), поряд із якою була купа вугілля.
13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області неподалік блокпоста збройних формувань спостерігачі місії бачили свіжу 10-метрову траншею та бункер за блокпостом.
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 15 вересня 2020 р.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.