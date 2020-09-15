ОБСЄ зафіксувала низку порушень з боку окупантів

На непідконтрольній урядові України території проводять інженерні роботи зі створення нових та укріплення наявних позицій

На непідконтрольній урядові України території проводять інженерні роботи зі створення нових та укріплення наявних позицій

Фото: скрін відео

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано низку порушень із боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, 11 вересня на Донеччині, у населеному пункті Зайцеве, вперше зафіксовано 40-метрову траншею, що починається з подвір’я приватного цивільного будинку та проходить у північно-західному напрямку, а поблизу Лозового відмічено укріплення наявної позиції.

12 вересня поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальна моніторингова місія задокументувала нову траншею (завдовжки 5 метрів), поряд із якою була купа вугілля.

13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області неподалік блокпоста збройних формувань спостерігачі місії бачили свіжу 10-метрову траншею та бункер за блокпостом.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.