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15 вересня 2020, 17:24 2

ОБСЄ зафіксувала низку порушень з боку окупантів

15 вересня 2020, 17:24 2
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На непідконтрольній урядові України території проводять інженерні роботи зі створення нових та укріплення наявних позицій
На непідконтрольній урядові України території проводять інженерні роботи зі створення нових та укріплення наявних позицій
Фото: скрін відео
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За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано низку порушень із боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, 11 вересня на Донеччині, у населеному пункті Зайцеве, вперше зафіксовано 40-метрову траншею, що починається з подвір’я приватного цивільного будинку та проходить у північно-західному напрямку, а поблизу Лозового відмічено укріплення наявної позиції.

12 вересня поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальна моніторингова місія задокументувала нову траншею (завдовжки 5 метрів), поряд із якою була купа вугілля.

13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області неподалік блокпоста збройних формувань спостерігачі місії бачили свіжу 10-метрову траншею та бункер за блокпостом.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.

Донбас ООС порушення ОБСЄ окупанти Донецька область Луганська область
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