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Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили "мінські" домовленості
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15 вересня 2020, 08:14 4

Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили "мінські" домовленості

15 вересня 2020, 08:14 4
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Постріли були неприцільними, ніхто із військових не постраждав
Постріли були неприцільними, ніхто із військових не постраждав
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу, 14 вересня, збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі.

Окрім того, у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення перемир`я.

ООС Донбас бойовики війна військові
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