На Донбассе за сутки подорвались трое украинских военных

Все они находятся в больницах, их состояние удовлетворительное

Все они находятся в больницах, их состояние удовлетворительное

Фото из открытых источников

Кроме того, в зоне ООС зафиксирован несанкционированный пролет вражеского беспилотника.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Около 11.40 в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. Оба раненые доставлены в больницы города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное.

Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств.

Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

Сегодня, 15 сентября, около 11.40 в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате взрыва гранаты типа... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 15 сентября 2020 г.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В районе проведения операции также выполняют задания другие составляющие сил обороны. Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 8 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 8 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 46 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за предыдущие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.