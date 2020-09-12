В зоні ООС минулої доби обстрілів не зафіксовано - штаб

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

Фото: flickr

Минулої доби, 11 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що у прифронтових районах сапери ДСНС розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8267 гектарів території та 23 гектари акваторії. Вилучено та знешкоджено 48 366 вибухонебезпечних предметів", - зазначили в штабі.

Також рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби було завершено відновлення 10 будинків, ще на 33 об’єктах тривають роботи.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі, тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів.